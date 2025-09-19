"Коврам" придет конец: как вывести портулак из огорода без химии

Вы узнаете:
Для многих украинцев портулак превращается в настоящую проблему: он быстро разрастается, забирает питание у культурных растений и буквально превращает грядки в "ковёр" сорняков.
Разберёмся, чем травить портулак на огороде, какой гербицид выбрать и можно ли бросать его в компостную яму.
Чем опасен портулак на огороде?
- вытесняет овощные и ягодные культуры;
- высасывает влагу и полезные вещества из почвы;
- даёт до 3000 семян, которые могут сохраняться в земле до 40 лет;
- легко укореняется даже после срезания.
Поэтому бороться с ним нужно системно.
Как вывести портулак из огорода без химии
Полное выкапывание с корнями. Важно не оставлять ни стеблей, ни корешков. В компостную яму портулак бросать нельзя — он может прорасти даже там. Лучший вариант — сжечь или высушить.
Глубокая перекопка осенью. Землю перекапывают на 25–30 см, выбирая руками все остатки сорняка.
Мульчирование. Солома, опилки, картон или агроволокно перекроют доступ света, и портулак не сможет расти.
Посев сидератов. Горчица, рожь или овёс подавляют сорняки и улучшают структуру почвы.
Точечная обработка кипятком или солью. Кипяток убивает корни, а соль можно использовать очень осторожно, иначе испортится плодородие земли.
Какой гербицид уничтожает портулак?
Если сорняк заполонил участок, можно использовать гербициды:
- Раундап
- Ураган Форте
Обрабатывать ими нужно только пустые грядки — после сбора урожая, в сухую и безветренную погоду.
