Одна таблетка - и растения попрут в рост: как приготовить удобрение для цветов

Анна Ярославская
18 октября 2025, 14:35
Для приготовления этого удобрения понадобится натуральная аминокислота.
Цветы
Как приготовить удобрение для цветов дома из таблетки глицина / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как действует глицин на рост и цветение домашних растений
  • Как правильно приготовить подкормку из глицина для цветов

Удобрение для цветов в домашних условиях приготовить очень просто. На Youtube-канале Сад, огород ПРО рассказали о проверенном рецепте, который заставит цвести любое домашнее растение буквально на глазах.

Если вам интересно, как размножать розы черенками, читайте материал: Один черенок даст море роз: секрет садоводов, который сработает у каждого.

Как приготовить удобрение для цветов дома

Для приготовления этого удобрения понадобится натуральная аминокислота.

"Эти таблетки есть дома практически у каждого, но почти никто не знает, что из этой таблетки можно сделать мощную подкормку для растений, которая запускает рост и цветение. Это самый обычный глицин", - рассказала садовод.

Глицин участвует в обмене веществ и строении новых клеток, играет немаловажную роль в процессе фотосинтеза и повышает концентрацию хлорофила.Даже самое слабое растение буквально оживает от этой подкормки.Кроме того, глицин стимулирует развитие корневой системы.После подкормки буквально через несколько дней уже можно отметить улучшение внешнего вида.Листья становятся более плотными и зелеными. Также завяжутся бутоны.

Сделать подкормку очень просто. Нужно взять одну таблетку глицина, измельчить ее и растворить в литре воды. Этим раствором нужно полить растения.

Смотрите видео - Как приготовить удобрение для цветов в домашних условиях:

Как писал Главред, правильное удобрение для герани осенью - залог того, что растение будет здоровым, цветение - пышным, а листья - изумрудно-зелёными. Какое самое хорошее удобрение для герани в октябре–ноябре и как его приготовить дома, читайте в материале: Герань и другие цветы оживут за один день: как приготовить чудо-удобрение дома.

Youtube-канал Сад, огород Pro

На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод.

Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.

03:30

Герань и другие цветы оживут за один день: как приготовить чудо-удобрение дома

02:46

Почему кот выбирает спать вместе с вами: ветеринары назвали трогательную причину

