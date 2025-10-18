Одна таблетка - и растения попрут в рост: как приготовить удобрение для цветов

Для приготовления этого удобрения понадобится натуральная аминокислота.

Как приготовить удобрение для цветов дома из таблетки глицина / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Удобрение для цветов в домашних условиях приготовить очень просто. На Youtube-канале Сад, огород ПРО рассказали о проверенном рецепте, который заставит цвести любое домашнее растение буквально на глазах.

Как приготовить удобрение для цветов дома

Для приготовления этого удобрения понадобится натуральная аминокислота.

"Эти таблетки есть дома практически у каждого, но почти никто не знает, что из этой таблетки можно сделать мощную подкормку для растений, которая запускает рост и цветение. Это самый обычный глицин", - рассказала садовод.

Глицин участвует в обмене веществ и строении новых клеток, играет немаловажную роль в процессе фотосинтеза и повышает концентрацию хлорофила.Даже самое слабое растение буквально оживает от этой подкормки.Кроме того, глицин стимулирует развитие корневой системы.После подкормки буквально через несколько дней уже можно отметить улучшение внешнего вида.Листья становятся более плотными и зелеными. Также завяжутся бутоны.

Сделать подкормку очень просто. Нужно взять одну таблетку глицина, измельчить ее и растворить в литре воды. Этим раствором нужно полить растения.

