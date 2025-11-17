Уже пора запасаться: как использовать старые газеты в саду и в огороде

Старые газеты — бесплатная альтернатива гербицидам, которая помогает сохранить урожай и здоровье почвы.

Как использовать старые газеты в саду и в огороде

Если у вас накапливаются старые газеты, не спешите отправлять их в мусор. В саду и огороде они могут стать эффективным, безопасным и экологичным инструментом для борьбы с сорняками.

Об этом рассказали блогеры Джейми и Брайан Бойс, авторы YouTube-канала о загородной жизни, которые уже много лет используют газетную бумагу для защиты грядок.

Как газеты помогают против сорняков

Газеты состоят из быстроразлагаемой бумаги и безопасных чернил, поэтому не вредят растениям и не загрязняют почву, в отличие от химических гербицидов. Многослойная газета работает как барьер:

блокирует солнечный свет — сорняки не могут прорасти, а взрослые растения быстро погибают;

удерживает влагу — почва под бумажным слоем высыхает значительно медленнее;

стабилизирует температуру грунта — корни культурных растений меньше страдают от перепадов;

предотвращает распространение семян сорняков.

Эксперты отмечают, что газетная бумага разлагается естественным образом и со временем превращается в дополнительный источник органики.

Как правильно использовать газеты на грядках

Перед укладкой бумаги важно удалить крупные сорняки вручную — так эффект будет максимальным. Далее нужно:

Хорошо пролить участок водой.

Уложить газеты в 2–3 слоя, почти вплотную к растениям.

Ещё раз аккуратно смочить бумагу сверху.

Покрыть обработанную поверхность слоем мульчи — компостом, соломой, щепой или скошенной травой.

Такая технология подходит и для пустых грядок, которые вы только готовите к посеву: укладывать газеты в этом случае ещё проще.

Газеты или картон?

Картон работает по тому же принципу, что и газеты, но разлагается чуть дольше. Он особенно удобен для укрытия больших участков. Через несколько дней бумажная подложка запускает процесс компостирования, улучшая структуру и плодородность почвы.

Когда лучше использовать газетный метод

Бороться с сорняками важно в любое время сезона — весной, летом и осенью. Механическая прополка остаётся самым эффективным способом, но она отнимает много сил и времени. Химические препараты дают быстрый результат, но могут нанести вред здоровью и микрофлоре почвы.

Газеты — один из самых безопасных и доступных способов поддерживать порядок на грядках и одновременно улучшать качество почвы.

