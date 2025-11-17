Уже пора запасаться: как использовать старые газеты в саду и в огороде

Вы узнаете:
- Чем вам могут помочь газеты
- Как правильно использовать газеты на грядках
Если у вас накапливаются старые газеты, не спешите отправлять их в мусор. В саду и огороде они могут стать эффективным, безопасным и экологичным инструментом для борьбы с сорняками.
Об этом рассказали блогеры Джейми и Брайан Бойс, авторы YouTube-канала о загородной жизни, которые уже много лет используют газетную бумагу для защиты грядок.
Как газеты помогают против сорняков
Газеты состоят из быстроразлагаемой бумаги и безопасных чернил, поэтому не вредят растениям и не загрязняют почву, в отличие от химических гербицидов. Многослойная газета работает как барьер:
- блокирует солнечный свет — сорняки не могут прорасти, а взрослые растения быстро погибают;
- удерживает влагу — почва под бумажным слоем высыхает значительно медленнее;
- стабилизирует температуру грунта — корни культурных растений меньше страдают от перепадов;
- предотвращает распространение семян сорняков.
Эксперты отмечают, что газетная бумага разлагается естественным образом и со временем превращается в дополнительный источник органики.
Как правильно использовать газеты на грядках
Перед укладкой бумаги важно удалить крупные сорняки вручную — так эффект будет максимальным. Далее нужно:
- Хорошо пролить участок водой.
- Уложить газеты в 2–3 слоя, почти вплотную к растениям.
- Ещё раз аккуратно смочить бумагу сверху.
Покрыть обработанную поверхность слоем мульчи — компостом, соломой, щепой или скошенной травой.
Такая технология подходит и для пустых грядок, которые вы только готовите к посеву: укладывать газеты в этом случае ещё проще.
Газеты или картон?
Картон работает по тому же принципу, что и газеты, но разлагается чуть дольше. Он особенно удобен для укрытия больших участков. Через несколько дней бумажная подложка запускает процесс компостирования, улучшая структуру и плодородность почвы.
Когда лучше использовать газетный метод
Бороться с сорняками важно в любое время сезона — весной, летом и осенью. Механическая прополка остаётся самым эффективным способом, но она отнимает много сил и времени. Химические препараты дают быстрый результат, но могут нанести вред здоровью и микрофлоре почвы.
Газеты — один из самых безопасных и доступных способов поддерживать порядок на грядках и одновременно улучшать качество почвы.
Смотрите видео о том, как использовать газеты на огороде и в саду:
