Названы народные средства для борьбы с головной болью

Народные средства помогут преодолеть головную боль / clutch.ua

Существуют народные средства, которые можно найти практически в любом доме, способные преодолеть головную боль с минимальными последствиями для организма человека.

"На любой кухне найдется не менее десятка продуктов и ингредиентов, которые способны снимать спазматические боли, особенно эффективны в этом травы. Есть, к примеру, хороший народный рецепт: капустный лист ненадолго опустите кипяток, затем дайте ему остыть и приложите к месту, где болит - лбу, виску или затылку", - цитирует ГолосUA врача Викторию Савицкую.

По словам доктора, бороться с головной болью поможет даже картошка в мундире. Многие считают это средство устаревшим, однако оно действительно оказывает эффект. Врач советует размять картофель и приложить к вискам.

Читайте такжеУченые перечислили продукты для здоровой работы почек"Если среди ваших приправ найдется розмарин, заварите его как чай (чайную ложку на стакан кипятка) и выпейте мелкими глотками. Эта специя предотвращает развитие боли, противостоит спазмам кровеносных сосудов", - констатирует медик.

Савицкая отмечает, что болеутоляющим средством является свежезаваренный черный или зеленый чай с несколькими листиками мяты и большим количеством сахара, а лучше меда.

"Такой напиток расслабит артерии и улучшит кровоснабжение мозга", - акцентирует доктор.

Напомним, в результате эксперимента на лабораторных крысах ученые выявили, что курение может провоцировать развитие диабета второго типа.