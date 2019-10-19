Ученые пояснили, как курение способствует развитию диабета

Курение повышает риск диабета второго типа / Фото REUTERS

В результате эксперимента на лабораторных крысах ученые выявили, что курение может провоцировать развитие диабета второго типа.

Как пишет журнал Nature, никотин обеспечивает выработку меньшего количества инсулина поджелудочной железой, вследствие чего возрастает уровень глюкозы в крови.

Развитие диабета, утверждают исследователи, блокирует у человека степень непринятия никотина, поэтому такие люди продолжают курить и увеличивают количество сигарет.

"Существование столь тесной связи между никотиновой зависимостью и началом диабета второго типа говорит о том, что для профилактики и лечения и той, и другой патологии можно пользоваться одними и теми же методами", - отметил один из авторов исследования профессор Пол Кенни.

Читайте такжеНазвана специя, способная побороть диабет и ожирениеУченые констатируют, что курение провоцирует у диабетиков замкнутый круг, поскольку повышение уровня сахара в крови лишь усиливает никотиновую зависимость.

"Это очень важное открытие, показывающее, что один и тот же биологический механизм контролирует и развитие никотиновой зависимости, и, как это ни удивительно, развитие связанных с курением болезней, о которых прежде думали, что они являются последствием действия никотина не на мозг, а на другие области организма", — пояснил Кенни.

Ученые акцентируют, что у курящих диабет второго типа диагностируют гораздо чаще, чем у людей, неприемлющих никотин.

Напомним, ученые пришли к выводу, что дисбаланс инсулина является не единственной причиной возникновения диабета. Это заболевание может развиться от избытка жира в печени.