Созданная при участии украинцев ракета NASA успешно улетела в космос: впечатляющее видео

Состоялся успешный запуск ракеты-носителя Antares / Фото facebook.com/ukr.embassy.usa

На острове Уоллопс в штате Вирджиния в США с космодрома NASA успешно запустили ракету-носитель Antares, над разработкой которой работали в том числе и украинские специалисты. Запуск состоялся в субботу, 2 ноября.

"Украина и США реализовали еще один успешный проект в сфере мирного исследования космоса", – сообщило Посольство Украины в США на странице в Facebook.

Речь идет о проекте, над которым американские и украинские космические предприятия совместно работают несколько лет.

Antares создан американской корпорацией Нортроп Грумман с участием иностранных партнеров. Главная конструкция первой степени, которая выводит ракету на орбиту, разработана конструкторским бюро Южное и изготовлена ​​на Южном машиностроительном заводе им. Макарова в сотрудничестве с украинскими компаниями.

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