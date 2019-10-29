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Драматическое возвращение: в США упал спутник Samsung

29 октября 2019, 08:17

Спутник упал прямо во дворе фермеров в штате Мичиган.

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Спутник упал прямо на дерево во дворе фермеров / Фото Nancy Mumby-Welke/Facebook

Американские фермеры в штате Мичиган были шокированы неизвестным летающим объектом, который приземлился прямо на их дерево во дворе. Оказалось, что это с неба упал спутник Samsung.

Необычную находку фермеры обнаружили утром в субботу, 26 октября. Услышав треск, они вышли на улицу. 

"Невероятно, посмотрите, что только что упало с неба. 911 сбита с толку. И оно упало на наше дерево... Мы поняли, что это упало с неба. Это выглядело как спутник", - рассказала Нэнси Мамби-Уэлк.  

Девушка опубликовала фото и видео с места падения спутника.  Судя по кадрам, аппарат, хоть и получил некоторые повреждения, однако выглядел целым.

Как уточняет nbc news, компания Samsung запустила спутник на прошлой неделе в рамках проекта Space Selfie, который позволял сделать селфи на фоне стратосферы.

В результате падения спутника пострадавших нет. Компания Samsung уже принесла извинения фермерам за причиненные неудобства и заявила, что посадка спутника была "запланированной" и произошла в "выбранной сельской местности".

Читайте такжеВпервые за 28 лет: в Украине испытали космическую ракетуНапомним, 22 октября американский IT-предприниматель Илон Маск впервые отправил твит через сеть спутников для раздачи глобального интернета Starlink, которую развивает его компания SpaceX.

SpaceX планирует отправить на околоземную орбиту 42 тысячи малогабаритных спутников, которые обеспечат раздачу высокоскоростного интернета по всему миру. Первые спутники уже отправлены на орбиту. Ожидается, что в 2020 году интернет Starlink начнет работать на юге США. 

США спутник Samsung новости США
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