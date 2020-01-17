В Сеть слили дату презентации нового флагмана Xiaomi

Сколько будет стоить новый телефон Xiaomi пока неизвестно / Фото gamerbay.ru

Компания Xiaomi презентует свой новый флагаман - смартфон Xiaomi Mi 10 - меньше чем через месяц. Ориентировочно новый телефон Xiaomi будет представлен 11 февраля.

Официальная дата презентации Xiaomi Mi 10 пока что неизвестна, но китайская соцсеть Weibo сообщает, что Xiaomi очень хочет опередить компанию Samsung и представить свою модель до того, как корейцы покажут Galaxy S20.

Сообщается, что 11 февраля буду представлены две версии смартфона - телефон Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro.

Смартфон Xiaomi Mi 10 будет оснащен экраном с частотой 90 Гц, аккумулятором с ёмкостью 4800 мАч, 30-ваттной зарядкой, камерой с четырьмя объективами. Под капотом - Snapdragon 865, как и у старшей модели.

Xiaomi MI 10 Pro порадует пользователей краном с частотой обновления 120 Гц, аккумулятором емкостью 4500 мАч, зарядкой в 66 Вт. Также будет и камера с четырьмя объективами. Главное отличие от Xiaomi Mi 10 - основная камера буде 108-мегапиксельной. Кроме того, оба смартфона будут поддерживать сети 5G.

Точные цены на новинки Xiaomi пока неизвестны. По слухам, Xiaomi Mi 10 будет продаваться в районе 510 долларов.

Напомним, ранее стала известна цена новой телеприставки от Xiaomi – Mi Box 4 SE . Она стоит 28 долларов (это около 800 грн по нынешнему курсу).

Ранее Xiaomi презентовала смартфон под новым брендом Redmi Note 7 по низкой цене. Работает устройство под управлением установленной операционной системы Android 9.0 Pie.