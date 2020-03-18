Сколько на самом деле больных COVID-19: ученые сделали шокирующее заявление

Врачам удается обнаружить лишь одного из 10 зараженных вирусом / Фото pixabay.com

Жуткий китайский коронавирус COVID-19 посеял панику во всем мире – закрываются границы, прекращается ж/д и авиасообщение, объявляется режим ЧП. Заражены уханьской заразой почти под двести тысяч человек, и, судя по новому исследованию, это очень оптимистичные данные.

В частности, американские ученые выяснили, что врачам удается обнаружить лишь одного из 10 зараженных вирусом COVID-19, передает научный журнал Science.

Исследователи проанализировали период в Китае, когда врачи ещё не ввели карантин и не начали проводить тесты в массовом порядке. Ученые из США смоделировали процесс распространения вируса для 375 китайских городов. С конца декабря до середины января, когда зараженных было ещё сравнительно немного, 86% случаев заражения коронавирусом остались незамеченными, отмечают исследователи. После того как китайские власти начали бороться с эпидемией и установили строгий карантинный режим, количество обнаруженных случаев возросло до 60%.

"Если у нас в США есть 3500 подтверждённых случаев заражения, это значит, что на самом деле может быть заражено 35 тысяч человек", - заявил руководитель исследовательской группы Джеффри Шаман.

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Напомним, ранее выяснилось, что коронавирус поражает не только легкие, но и другие жизненно важные органы – сердце, почки, печень. Врачи предупредили, что инфекция может распространяться через слизистые оболочки от носа и до прямой кишки. Впрочем, пока что неизвестно, может ли вирус повлиять на мозг. Однако есть предположения, что инфекция влияет на нервные клетки.

Как сообщал Главред, на фоне стремительно растущих случаев заражения китайским вирусом индийские врачи дали советы, как изменить свой рацион, чтобы укрепить иммунную систему и, соответственно, снизить риски инфицирования COVID-19.