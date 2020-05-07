Ученые выявили коварную опасность меда

Медики предупредили об опасности меда / 1zoom.ru

Ученые опровергли утверждение, что мед полезен для здоровья человека, поэтому рекомендуют учитывать и его отрицательное воздействие на организм человека.

Как утверждает известный нутрициолог Эльмира Рудкевич, существует ряд мифов о данном натуральном продукте питания.

По словам специалиста, исследования о пользе меда практически не проводились. Известно лишь, что он обладает жаропонижающим действием, а также облегчает кашель. Однако лечебные свойства выявлены только у липового меда, который считается крайне редким.

"Из-за этого натуральный липовый мед становится полифорным. Это значит, что в его состав входит мед, собранный с разных растений", - подчеркнула эксперт.

Читайте такжеУченые назвали еду, которая делает мужчин сексуальнееРудкевич подчеркнула, что недобросовестные продавцы нередко добавляют в мед сахар, что значительно ухудшает его качество. Но даже полностью натуральный мед содержит в больших количествах глюкозу и фруктозу, а эти вещества могут спровоцировать скачки уровня сахара в организме.

Бытует мнение, что мед содержит много минералов и витаминов. Однако для эффективного пополнения организма этими веществами необходимо съесть в день три килограмма меда, что, по сути, невозможно. Полезных аминокислот и белков в этом продукте практически нет, поэтому его уникальное воздействие является мифом.

Напомним, ученые пояснили, кому строго противопоказан чай с лимоном.

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