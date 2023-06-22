УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Шоу

Впервые на шоу Голос країни: стало известно, кто прятался в образе КИЛИММЕНА

Анна Подгорная
22 июня 2023, 11:24 обновлено 22 июня, 11:24
14
На Сніданку з 1+1 наконец рассекретили личность третьего тренера 13 сезона Голосу країни. Такого не ожидал никто!
КилимМен
КилимМен пришел на Снідданок з 1+1 / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Сегодня в студии Сніданку з 1+1 раскрыли главную интригу недели: во время эфира стало известно имя третьего тренера нового особого сезона Голосу країни на телеканале 1+1 Україна. Впервые в истории проекта легендарное тренерское кресло занял известный украинский музыкальный продюсер, автор суперхитов, соучредитель лейбла ENKO и создатель супергероя КИЛИММЕН Иван Клименко.

Продюсер посетил студию в образе КИЛИММЕНА, а уже во время эфира открыл свое лицо и рассказал, каких героев будет искать на Голосі країни, какую ответственность чувствует перед вокалистами и как родился образ КИЛИММЕНА.

"Я благодарен за возможность сесть в тренерское кресло, потому что я давно слежу за Голосом країни. Чувствую ответственность, ведь всегда был как бы футбольным тренером, который находится за кулисами. Мне очень интересно дать толчок новой украинской музыке на Голосі країни", - говорит Иван.

Иван Клименко известен своим сотрудничеством с большим количеством топовых украинских артистов, среди которых и выпускники Голосу країни. Он продюсировал треки таких артистов как Kalush Orchestra, Jamala, ALYONA ALYONA, Jerry Heil, KOLA, SKOFKA, KOZAK SIROMAHA, а также все украиноязычные песни певицы DOROFEEVA. В арсенале продюсера более 300 собственноручно написанных треков, среди которых такие хиты как Kalush Orchestra "Stefania", SKOFKA "Чути гімн", DOROFEEVA "вотсап", KALUSH "Зорі" и другие. Сейчас 20 хитов, попавших в чарт "100 Аpple Music Ukraine" - это песни, созданные Иваном Клименко.

Иван Клименко-третий тренер 13 сезона шоу Голос країни
Иван Клименко - третий тренер 13 сезона шоу Голос країни / Пресс-служба

За время работы с Иваном Клименко "The New York Times" назвал артистку АLYONA АLYONA одной из 15 самых интересных новых артистов из Европы, рэп-исполнительница и фронтмен группы Kalush Олег Псюк попали в мировой список Forbes 30 "Under 30". Группа Kalush Orchestra с песней "Stefania" стали победителями Евровидения-2022. к тому же, Kalush Orchestra попали в список исполнителей на MTV Europe Music Awards 2022.

"Из Голосу країни я узнал о Kola, KOZAK SIROMAHA, с которыми сейчас работаю. Это невероятная площадка для открытия новых талантов. Это единственное шоу, за которым я слежу очень внимательно. У меня всегда было понимание, что я могу дать участникам. Это желание только росло. Сейчас, когда у меня много опыта создания успешной украинской музыки, я могу им поделиться с участниками, помочь им в создании музыкальной карьеры", - говорит Иван Клименко.

Иван Клименко-третий тренер 13 сезона шоу Голос країни
Иван Клименко - третий тренер 13 сезона шоу Голос країни / Пресс-служба

Продюсер делится, что на Голосі країни-13 будет искать артистов, которые глубоко чувствуют современную украинскую культуру и будут нести важные месседжи в своей музыке.

"На Голосі країни я ищу артистов, которые ценят украинское. Это важно для меня. У украинцев есть свой этнокод - свои тексты, своя мелодика, харизма. Для меня важно искать вокалистов, которые имеют эти признаки украинца. Они должны быть современными, мыслить прогрессивно, ведь каждый артист должен быть рупором и нести месседжи, которые вкладывает в свое творчество", - говорит Иван Клименко.

Иван Клименко-третий тренер 13 сезона шоу Голос країни
Иван Клименко - третий тренер 13 сезона шоу Голос країни / Пресс-служба

Иван является автором супергероя Kalush Orchestra КИЛИММЕНА, который стал яркой узнаваемой фишкой группы. Продюсер говорит, что герой был призван добавить в группу еще больше украинской айдентики и разнообразить вокальные партии фронтмена.

Ивану Клименко 35 лет, он родился в городе Киев, женат. Уже более 15 лет он сотрудничает со звездами украинского шоу-бизнеса и делает хиты, которые звучат по всей Европе. Иван коллекционирует музыкальные инструменты, среди которых около 15 синтезаторов, драм машин и прочего.

Уже известно, что первыми тренерам Голосу країни-13 стали self-made артистка Юлия Санина и звезда номер 1 в Украине - Артем Пивоваров.

Кто из украинских артистов займет четвертое кресло тренера Голосу країни, станет известно уже в скором времени. Следите за новостями телеканала 1+1 Україна.

шоу-бизнес Голос країни 1+1 канал 1+1 Сніданок з 1+1 новости шоу бизнеса Голос країни-13
Реклама

Главное за день

"Будут говорить только украинцы": в ГУР прокомментировали удар по Чонгарскому мосту

"Будут говорить только украинцы": в ГУР прокомментировали удар по Чонгарскому мосту

10:57 Украина
ВСУ наступают в Донецкой и Запорожской областях, есть частичный успех – Генштаб

ВСУ наступают в Донецкой и Запорожской областях, есть частичный успех – Генштаб

10:39 Украина
"У Киева осталось много карт, чтобы разыграть": в CNN назвали рецепт успеха ВСУ

"У Киева осталось много карт, чтобы разыграть": в CNN назвали рецепт успеха ВСУ

10:13 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:32

Что спрятал хитрый Ким: найдите 7 отличий на фото

11:24

Впервые на шоу Голос країни: стало известно, кто прятался в образе КИЛИММЕНАВидео

11:22

"Сошел с ума уже давно": Сотник объяснил, почему Путин пошел войной на УкраинуВидео

10:57

"Будут говорить только украинцы": в ГУР прокомментировали удар по Чонгарскому мосту

10:39

ВСУ наступают в Донецкой и Запорожской областях, есть частичный успех – Генштаб

Взрыв на Чонгарском мосту в оккупированный Крым: что известноВзрыв на Чонгарском мосту в оккупированный Крым: что известно
10:31

"Постукивание" по Чонгару: оккупантам пора эвакуироваться, потом только вплавьмнение

10:27

Кухонное волшебство: девушка показала, как легко отмыть банку изнутриВидео

10:22

Проходит детокс заграницей и молчит о войне: куда делся Дивеев-Церковный

10:13

"У Киева осталось много карт, чтобы разыграть": в CNN назвали рецепт успеха ВСУ

Реклама
09:47

Жена Иракли Макацария запела: экс-холостяк поделился нежным видео

09:42

Оккупанты хотят вернуться на позиции, которые занимали до теракта на Каховской ГЭС

09:28

ВСУ не применили все свои силы, оценивать контрнаступление еще рано – NYT

09:23

Гороскоп на завтра 23 июня 2023: Козероги - "скакнет" давление, Тельцам - деньги

09:14

Ночью РФ атаковала Украину дронами и ракетами: есть "прилеты"Фото

09:00

Путин боится наступления ВСУ, в Кремле искрит и готовится перезагрузка власти - СотникЭксклюзив

08:53

Потрясло дома: в Крыму произошло сильное землетрясение

08:45

Шойгу боится освобождения Крымамнение

08:36

Жена Чмерковского показала лицо новорожденного сына и рассекретила его имя

08:30

Армия Украины успешно создает условия для главного удара по войскам РФ – ISW

07:40

Арестович – об угрозе ядерного удара: все зависит от захода ВСУ в КрымВидео

Реклама
07:38

"Зарево наблюдали больше часа": под Бердянском взлетела на воздух база оккупантов

07:00

День рождения Сергея Притулы: 5 мудрых и острых цитат общественного деятеля

06:41

В Киеве прогремел взрыв в многоэтажке, начался пожар: есть жертвы и пострадавшиеФотоВидео

06:20

Почему кремлевский фюрер не будет применять ядерное оружиемнение

05:45

Путин хочет создать "санитарную зону": Тука назвал территории, которые вошли быВидео

05:05

Имеют особый характер: три знака Зодиака, которых трудно понять

04:30

Россия может воевать минимум 10 лет: Кочетков раскрыл планы Москвы

04:00

Какой сегодня праздник 22 июня: особенный день для Украины

03:30

Головоломка на скорость: лишь настоящий гений может за 10 секунд найти лишнее слово

03:00

Как часто поливать картофель в жару: золотое правило удивит богатым урожаем

02:30

"Королевские мошенники": Меган Маркл в США поймали на лжи

02:05

4 удивительных способа использования лука в быту

01:35

Свитан оценил новые вбросы россиян про "грязную бомбу"

00:14

"Не могу надышаться": пограничник встретился с родителями после российского пленаВидео

00:10

"Покатала на волнах толстые ляжки": обнищавшую Лорак высмеяли за дешевый отдыхВидео

21 июня, среда
23:30

Почему 23 июня самый опасный день: что нельзя делать и приметы

23:15

"Жесткие бои": ВСУ продвигаются на юге - Зеленский рассказал подробностиВидео

23:04

Что посадить на кладбище: нежные цветы, которые выживут при любых условиях

22:45

РФ атаковала штаб-квартиру ГУР: в разведке рассказали подробности

22:26

Катя Кузнецова рассказала, почему дочь Сумской не уезжает из РФВидео

Реклама
21:58

Полетят головы: Данилов анонсировал возможные кадровые решения на СНБО

21:55

В Сети показали "израильский паспорт" Зеленской: появились интересные подробности

21:51

Анджелина Джоли посвятила пост беженцам и показала трагедию Украины

21:47

В Севастополе прогремели взрывы: ПВО оккупантов схлестнулось с "НЛО"

21:34

Жара атакует: в Украину несется самая теплая погода

21:29

Садовник показал гениальный способ утилизации сорняков: еще и пользу принесутВидео

20:37

Пригожин забился в истерике из-за успехов ВСУ и ждет освобождения Украиной Крыма

20:36

"Шваль прется": певица Наргиз мощно отправила восвояси певицу путинистку-Дубцову

20:18

"Каждый из нас может корить себя за ошибки": Лобода срочно приехала в УкраинуВидео

20:00

Плакал и не хотел отпускать: мама внезапно вернулась к своему сыночку из фронтаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиМода 2023Модные ошибкиОкрашивание волос
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять