Впервые на шоу Голос країни: стало известно, кто прятался в образе КИЛИММЕНА

На Сніданку з 1+1 наконец рассекретили личность третьего тренера 13 сезона Голосу країни. Такого не ожидал никто!

Сегодня в студии Сніданку з 1+1 раскрыли главную интригу недели: во время эфира стало известно имя третьего тренера нового особого сезона Голосу країни на телеканале 1+1 Україна. Впервые в истории проекта легендарное тренерское кресло занял известный украинский музыкальный продюсер, автор суперхитов, соучредитель лейбла ENKO и создатель супергероя КИЛИММЕН Иван Клименко.

Продюсер посетил студию в образе КИЛИММЕНА, а уже во время эфира открыл свое лицо и рассказал, каких героев будет искать на Голосі країни, какую ответственность чувствует перед вокалистами и как родился образ КИЛИММЕНА.

"Я благодарен за возможность сесть в тренерское кресло, потому что я давно слежу за Голосом країни. Чувствую ответственность, ведь всегда был как бы футбольным тренером, который находится за кулисами. Мне очень интересно дать толчок новой украинской музыке на Голосі країни", - говорит Иван.

Иван Клименко известен своим сотрудничеством с большим количеством топовых украинских артистов, среди которых и выпускники Голосу країни. Он продюсировал треки таких артистов как Kalush Orchestra, Jamala, ALYONA ALYONA, Jerry Heil, KOLA, SKOFKA, KOZAK SIROMAHA, а также все украиноязычные песни певицы DOROFEEVA. В арсенале продюсера более 300 собственноручно написанных треков, среди которых такие хиты как Kalush Orchestra "Stefania", SKOFKA "Чути гімн", DOROFEEVA "вотсап", KALUSH "Зорі" и другие. Сейчас 20 хитов, попавших в чарт "100 Аpple Music Ukraine" - это песни, созданные Иваном Клименко.

За время работы с Иваном Клименко "The New York Times" назвал артистку АLYONA АLYONA одной из 15 самых интересных новых артистов из Европы, рэп-исполнительница и фронтмен группы Kalush Олег Псюк попали в мировой список Forbes 30 "Under 30". Группа Kalush Orchestra с песней "Stefania" стали победителями Евровидения-2022. к тому же, Kalush Orchestra попали в список исполнителей на MTV Europe Music Awards 2022.

"Из Голосу країни я узнал о Kola, KOZAK SIROMAHA, с которыми сейчас работаю. Это невероятная площадка для открытия новых талантов. Это единственное шоу, за которым я слежу очень внимательно. У меня всегда было понимание, что я могу дать участникам. Это желание только росло. Сейчас, когда у меня много опыта создания успешной украинской музыки, я могу им поделиться с участниками, помочь им в создании музыкальной карьеры", - говорит Иван Клименко.

Продюсер делится, что на Голосі країни-13 будет искать артистов, которые глубоко чувствуют современную украинскую культуру и будут нести важные месседжи в своей музыке.

"На Голосі країни я ищу артистов, которые ценят украинское. Это важно для меня. У украинцев есть свой этнокод - свои тексты, своя мелодика, харизма. Для меня важно искать вокалистов, которые имеют эти признаки украинца. Они должны быть современными, мыслить прогрессивно, ведь каждый артист должен быть рупором и нести месседжи, которые вкладывает в свое творчество", - говорит Иван Клименко.

Иван является автором супергероя Kalush Orchestra КИЛИММЕНА, который стал яркой узнаваемой фишкой группы. Продюсер говорит, что герой был призван добавить в группу еще больше украинской айдентики и разнообразить вокальные партии фронтмена.

Ивану Клименко 35 лет, он родился в городе Киев, женат. Уже более 15 лет он сотрудничает со звездами украинского шоу-бизнеса и делает хиты, которые звучат по всей Европе. Иван коллекционирует музыкальные инструменты, среди которых около 15 синтезаторов, драм машин и прочего.

Уже известно, что первыми тренерам Голосу країни-13 стали self-made артистка Юлия Санина и звезда номер 1 в Украине - Артем Пивоваров.

Кто из украинских артистов займет четвертое кресло тренера Голосу країни, станет известно уже в скором времени. Следите за новостями телеканала 1+1 Україна.