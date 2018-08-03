«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ

"Динамо" снова сразится с "Шахтером"

В пятницу, 3 августа, в рамках третьего тура УПЛ в Киеве состоится матч грандов украинского футбола. На НСК «Олимпийский» сразятся киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».

Отметим, что первые два тура команды прошли без потерь, набрав по 6 очков. После дисквалификации в составе «Шахтера» может появиться Исмаили. Кроме того, восстановились после травмы Сергей Кривцов и Ярослав Ракицкий.

В то же время в «Динамо» уже работает в общей группе Николай Шапаренко, которому после перелома ближайший месяц придется играть в защитной маске, также к матчу будет готов вернувшийся после ЧМ-2018 хорват Йосип Пиварич.

По мнению букмекеров некоторое преимущество в этом противостоянии имеют донетчане.

Компания bwin принимает ставки на победу "горняков" с коэффициентом 2,30, а на киевлян - 2,85. Ничья оценивается в 3,20.

Ориентировочные составы

«Динамо»: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк — Гармаш, Буяльский, Шепелев — Цыганков, Вербич — Беседин

«Шахтер»: Пятов — Данченко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили — Степаненко, Патрик — Марлос, Тайсон, Фернандо — Мораес

Матч начнется в 19:00. Прямая трансляция на телеканале 2+2.

Напомним, "Динамо" со счетом 1:0 одолело "Шахтер" в игре за Суперкубок Украины 2018 года.