Украинским спортсменам грозят лишением призовых за участие в соревнованиях в России

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За участие в соревнованиях на территории России украинским спортсменам не будут выплачены никакие государственные призовые, а результаты соревнований не будут учитываться при присвоении спортивных званий.

"Сегодня, 28 августа, в некоторых СМИ появилась информация о том, что женская сборная команда Украины по шахматам может принять участие в чемпионате мира, который состоится в Ханты-Мансийске. Министерство молодежи и спорта Украины еще раз напоминает свою позицию относительно участия украинских спортсменов в соревнованиях на территории страны-агрессора: Министерство не может запретить спортсменам, тренерам, болельщикам, кому-либо из граждан Украины ехать на соревнования в Россию. Однако есть суверенное право правительства не финансировать поездки украинских спортсменов на международные соревнования в Российской Федерации", - сообщает пресс-служба Минспорта Украины.

Кроме того, в Минмолодьспорта напомнили о том, что "ответственность за поездки спортсменов перед украинским обществом и их безопасность лежать исключительно на спортивных федерациях и лично на тех спортсменах и тренерах, которые приняли для себя решение ехать в Россию, осознавая все возможные риски и последствия".

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские борцы решили ехать на турнир в Россиию вопреки запрету министерства.