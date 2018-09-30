Фанаты "Ворсклы" пришли на матч в футболках с портретом Гитлера

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Фанаты "Ворсклы" пришли на матч клуба против "Десны" в воскресенье, 30 сентября, в футболках с портретом Адольфа Гитлера.

Как сообщает "Трибуна", на нескольких болельщиках полтавского клуба были футболки с изображением вождя Третьего рейха и надписью "Мой дедушка - австрийский художник".

"Ворскла" одержала победу над "Десной" со счетом 2:0 в матче 10 тура чемпионата Украины.

Ранее экс-президент Украины Виктор Ющенко сравнил ситуацию на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса с нацистской Германией.

По словам Ющенко, за время конфликта на Востоке Украины самосознание местного населения под воздействием пропаганды изменилось настолько, что проведение выборов под эгидой киевских властей там не имеет смысла.