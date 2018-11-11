Усик-Беллью. Прямая видеотрансляция боя

Усик vs Беллью / Фото: Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook

В британском Манчестере 11 ноября проходит бой, который определит обладателей титулов WBC, WBO, IBF и WBА, а также пояса авторитетного журнала The Ring. На ринге встречаются абсолютный чемпион мира, украинец Александр Усик и чемпион мира по версии WBC и чемпион Европы по версии EBU в первом тяжёлом весе, британец Тони Беллью.

Поединок ведет известный конферансье в мире бокса Майкл Баффер.

Прогнозы большинства экспертов и наблюдателей на бой Усик-Беллью сводятся к тому, что фаворит поединка - украинский боксер. Коэффициент на его победу от авторитетной букмекерской конторы William Hill составляет 1,17. Успех Белью оценивается в 5,50, ничья - в 29,00.

Как известно, 31-летний украинец Усик провел 15 поединков на профессиональном ринге. Побеждал 15 раз, из них 11 - нокаутом.

35-летний британец Беллью провел 34 боя среди профессионалов. Выиграл 31 поединок, из них 21 - нокаутом, два проиграл и один свел вничью.