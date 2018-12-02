"Офигенно, что "Гвоздь" стал чемпионом мира": Усик прокомментировал бой Гвоздик — Стивенсон

Александр Усик высказался о победе Александра Гвоздика над Адонисом Стивенсоном / Скриншот видео с youtube.com

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик считает, что первая половина боя между украинским боксером, бронзовым призером Олимпийских игр 2012 Александром Гвоздиком и уже экс-чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC канадцем Адонисом Стивенсоном была очень переживательной.

Наш соотечественник "чуть-чуть не мог, наверное, найти кривого непонятного левшу (Стивенсон левша — Ред.)", рассказал Усик в комментарии, опубликованном на YouTube-канале UkraineAtamansPRO.

"После второй половины видно было, что тренер что-то ему (Гвоздику — Ред.) сказали, чтобы он уже не отходил, где-то его атаковал на контратаках… Так офигенно, что "Гвоздь" стал чемпионом мира…", — сказал собеседник.

Напомним, в канадском Квебеке Александр Гвоздик победил чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Адониса Стивенсона и завоевал его чемпионский пояс. Поединок прошел в достаточно равной борьбе, но украинец в конце 11-го раунда отравил канадского спортсмена в нокаут. После боя канадец попал в больницу.