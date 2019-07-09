"Если пересеку границу с Россией, то сразу стану предателем " - украинский футболист

Данил Бескоровайный / УАФ

Чемпион мира в составе молодежной сборной Украины Данил Бескоровайный порассуждал на тему перехода в российский клуб

"Скорее всего, я бы отказался. Я люблю свою страну. Но это такая тема, знаете. Спорт вне политики. Это не должно касаться спорта. Почему наши певцы едут в Россию, их исполнители – в Украину, но стоит футболисту уехать в Россию, как поднимается ураган недовольства?

Я считаю, все это провоцируют политики. Между людьми нормальные отношения. У меня бабушка живет в России. Она уже старенькая и постоянно просит, чтобы я приехал к ней, но я не могу. Как так? Это нормально? Если пересеку границу, я же стану здесь предателем, – цитирует Бескоровайного журнал Футбол.

Напомним, недавно в красноярский Енисей перешел защитник Шахтера Даниил Сагуткин.

К слову, ранее из Шахтера в клубы РПЛ отправилось два защитника - Иван Ордец перешел в Динамо, а состав Рубина пополнил Олег Данченко. Кроме того, игроком Балтики стал воспитанник Шахтера Руслан Кисиль, а экс-футболист Александрии Артем Полярус стал игроком Химок.