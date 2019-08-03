Месси дисквалифицирован за критику КОНМЕБОЛ

КОНМЕБОЛ дисквалицицировала Месси / Reuters

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение о дисквалификации нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на три месяца, сообщают испанские СМИ.

Причиной решения стали критические высказывания форварда в адрес организации во время Кубка Америки, который завершился в Бразилии. Напомним, что в матче за третье место против Чили Месси получил красную карточку после чего заявил, что КОНМЕБОЛ сделал все возможное, чтобы Кубок Америки выиграла сборная Бразилии.

Таким образом, Лионель не сможет играть за национальную сборную в товарищеских матчах против сборных Чили, Мексики и Германии. Кроме того, Месси обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч долларов.

Напомним, главный тренер Бразилии Тите после победы на Кубке Америки раскритиковал Лионеля Месси за его высказывания в адрес КОНМЕБОЛ.