Умер известный российский тренер

Артемий Артамонов / РТ

Тренер сборной России по бейсболу, и по совместительству главный тренер клуба РусСтар Артемий Артамонов скончался на 38-м году жизни. О причинах смерти специалиста не сообщается.

"Артамонов был одним из лучших игроков в России за всю историю развития бейсбола в стране. Он был настоящим лидером, с которым всегда складывался успешный коллектив единомышленников и чемпионов. Его глубокие знания игры и опыт позволили в достаточно молодом возрасте руководить национальной сборной, проводящей подготовку к отборочным соревнованиям Олимпийских игр в Токио 2020 года", - говорится на официальном сайте Федерации бейсбола России.

Похороны Артамонова пройдут в воскресенье, 11 августа, на Хованском кладбище в Москве.

Напомним, недавно скончался самый высокий бейсболист в мире - голландец Лоик ван Мил.