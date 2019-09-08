Леклер выиграл Гран-при Италии

Пилот Феррари Шарль Леклер был лучшим на трассе в Монце.
В Монце завершилась гонка Гран-при Италии. Победу в ней одержал пилот Феррари Шарль Леклер, вторым к финишу пришел пилот Мерседеса Валттери Боттас. Третий результат показал его напарник по команде Льюис Хэмилтон.
Леклер всю гонку сдерживал сначала Хэмилтона, а после его ошибки и срезки первого поворота - Боттаса. Однако пилоты Мерседеса так и не сумели успешно атаковать представителя Феррари.
Себастьян Феттель по ходу гонки допустил ошибку, его развернуло, а при возвращении на трассу Феттель чуть не выбил с трассы Лэнса Стролла. Феттеля наказали "стоп-энд-гоу", и в итоге он финишировал 13-м.
Российский гонщик Даниил Квят соеёл с трассы из-за отказа двигателя, когда шел на шестой позиции.
Напомним, недавно в страшной аварии погиб 22-летний французский пилот Формулы-2 Антуан Юбер. В этом сезоне Формулы-2 он выиграл две гонки — в Монако и Ле-Кастелле и находился на восьмом месте в общем зачете. Считался одним из претендентов на переход в Формулу-1.
Формула-1. Гран-при Италии. Гонка
1. Шарль Леклер (Феррари) - 53 круга
2. Валттери Боттас (Мерседес) +0.835
3. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +35.199
4. Даниэль Риккардо (Рено) +45.515
5. Нико Хюлькенберг (Рено) +58.165
6. Александер Албон (Ред Булл) +59.315
7. Серхио Перес (Рейсинг Пойнт) +73.802
8. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +74.492
9. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) +1 круг
10. Ландо Норрис (Макларен) +1 круг
11. Пьер Гасли (Торо Россо) +1 круг
12. Лэнс Стролл (Рейсинг Пойнт) +1 круг
13. Себастьян Феттель (Феррари) +1 круг
14. Джордж Расселл (Уильямс) +1 круг
15. Кими Райкконен (Альфа Ромео) +1 круг
16. Ромен Грожан (Хаас) +1 круг
17. Роберт Кубица (Уильямс) +2 круга
18. Кевин Магнуссен (Хаас) - сошел
19. Даниил Квят (Торо Россо) - сошел
20. Карлос Сайнс (Макларен) - сошел.