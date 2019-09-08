Леклер выиграл Гран-при Италии

8 сентября 2019, 19:58

Пилот Феррари Шарль Леклер был лучшим на трассе в Монце.

Шарль Леклер
Шарль Леклер / Формула-1

В Монце завершилась гонка Гран-при Италии. Победу в ней одержал пилот Феррари Шарль Леклер, вторым к финишу пришел пилот Мерседеса Валттери Боттас. Третий результат показал его напарник по команде Льюис Хэмилтон.

Леклер всю гонку сдерживал сначала Хэмилтона, а после его ошибки и срезки первого поворота - Боттаса. Однако пилоты Мерседеса так и не сумели успешно атаковать представителя Феррари. 

Себастьян Феттель по ходу гонки допустил ошибку, его развернуло, а при возвращении на трассу Феттель чуть не выбил с трассы Лэнса Стролла. Феттеля наказали "стоп-энд-гоу", и в итоге он финишировал 13-м.

Российский гонщик Даниил Квят соеёл с трассы из-за отказа двигателя, когда шел на шестой позиции. 

Напомним, недавно в страшной аварии погиб 22-летний французский пилот Формулы-2 Антуан Юбер. В этом сезоне Формулы-2 он выиграл две гонки — в Монако и Ле-Кастелле и находился на восьмом месте в общем зачете. Считался одним из претендентов на переход в Формулу-1.

Формула-1. Гран-при Италии. Гонка

1. Шарль Леклер (Феррари) - 53 круга

2. Валттери Боттас (Мерседес) +0.835

3. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +35.199

4. Даниэль Риккардо (Рено) +45.515

5. Нико Хюлькенберг (Рено) +58.165

6. Александер Албон (Ред Булл) +59.315

7. Серхио Перес (Рейсинг Пойнт) +73.802

8. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +74.492

9. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) +1 круг

10. Ландо Норрис (Макларен) +1 круг

11. Пьер Гасли (Торо Россо) +1 круг

12. Лэнс Стролл (Рейсинг Пойнт) +1 круг

13. Себастьян Феттель (Феррари) +1 круг

14. Джордж Расселл (Уильямс) +1 круг

15. Кими Райкконен (Альфа Ромео) +1 круг

16. Ромен Грожан (Хаас) +1 круг

17. Роберт Кубица (Уильямс) +2 круга

18. Кевин Магнуссен (Хаас) - сошел

19. Даниил Квят (Торо Россо) - сошел

20. Карлос Сайнс (Макларен) - сошел. 

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Формула-1 новости спорта Гран-при Италии Шарль Леклер
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