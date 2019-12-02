Тайсон стал лучшим игроком Украины 2019 года / УНИАН

Тайсон был признан лучшим игроком Украины 2019 года на церемонии "Футбольные звезды Украины".

Бразилец стал чемпионом и обладателем Кубка Украины. Летом мог уйти в Рому к своему экс-наставнику Паулу Фонсеке, но Шахтер поставил ценник в 30 млн евро.

"Горняки" в сезоне 2019\20 лидируют в турнирной таблице УПЛ, набрав 44 очка после 16 туров, а также близки к выходу в 1\8 финала Лиги чемпионов, опережая Динамо Загреб и Аталанту.

Напомним, лучшим молодым игроком Украины стал Виталий Миколенко, лучшим голкипером - Андрей Пятов, а лучшим тренером - Андрей Шевченко. Также футболисты и тренеры Динамо в полном составе проигнорировали церемонию "Футбольные звезды Украины".