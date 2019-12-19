Сборная Украины завершила год в топ-25 лучших команд мира

Сборная Украины провела лучший год в своей истории и завершила его на высокой позиции в рейтинге ФИФА.
Сборная Украины завершила год на 24 месте в рейтинге ФИФА, сообщает официальный сайт организации.
2019 год можно назвать лучшим в истории для "сине-желтых", ведь они не потерпели ни одного поражения и заняли первую строчку в отборочной группе Евро-2020, обойдя Португалию и Сербию.
В финальной части украинцы попали в группу С, где сыграют против Нидерландов, Австрии, а также Румынии или победителя пути D Лиги наций. Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 разных городах Европы. Украина поедет в Бухарест и Амстердам.
Ранее сообщалось, что сборная России сможет выступить под своим флагом на Евро-2020 несмотря на запрет WADA. Но на чемпионате мира россияне будут иметь возможность сыграть только под нейтральной символикой.