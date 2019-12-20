"За действия фанатов расплачивается клуб" - тренер Райо Вальекано прокомментировал скандал с Зозулей

Тренер Райо Вальекано прокомментировал скандал с Зозулей / ФК Альбасете

Главный тренер Райо Вальекано Пако Хемес прокомментировал инцидент в матче против Альбасете, когда фанаты мадридцев обзывали нацистом Романа Зозулю.

"Если они верят, что с помощью насилия получат нашу поддержку — мне очень жаль, это не так. Я всегда был на их стороне и боролся за них. Я всегда считал, что они являются важной частью нашей команды, но когда мы попадаем в политические ситуации и ситуации с проявлением агрессии, с моим мнением они не считается. Они хотят меня оскорбить, но мне все равно", - цитирует Хемеса Elmundo.

Также наставник добавил, что сам против нацизма, но клуб должен расплачиваться за проделки фанатов.

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"Я был там. Я тоже против многих убеждений. Они знают это. У меня были встречи с ними, они знают, какой я. Я тоже не люблю нацистов. Я тоже с этим не согласен, но бывают ситуации, когда нужно все обдумать. Никто не говорил, что они лишены возможности что-либо проявлять, но за последствия расплачивается клуб", - сказал тренер Райо Вальекано.

Роман Зозуля успел дать ответ фанатам Райо, заявив, что быть патриотом - это не преступление, а также вспомнил поддержку со стороны президента Украины Владимира Зеленского.