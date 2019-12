Европейский топ-клуб может сменить владельца

Рома может сменить владельца / ФК Рома

Итальянская Рома на своем официальном сайте заявила, что ведет переговоры о продаже клуба компании The Friedkin Group.

"AS ROMA SPV LLC и The Friedkin Group ведут переговоры о возможной сделке с участием NEEP ROMA HOLDING S.p.A. и ее дочерних компаний, включая A.S. Roma S.p.A", - говорится в заявлении.

Также представители клуба добавили, что пока что сделка еще не завершена и подлежит юридической проверке.

"В связи с этим AS ROMA SPV LLC сообщает, что на сегодняшний день не было заключено ни одного окончательного соглашения о продаже NEEP ROMA HOLDING SpA и ее дочерних компаний. Любая потенциальная сделка с The Friedkin Group по-прежнему подлежит успешному завершению юридической проверки". - заявили на Стадио Олимпико.

Нынешним владельцем клуба является американский миллиардер Джеймс Паллотта, купивший Рому в 2011 году. В эпоху его правления команда не выиграла ни одного трофея, однако впервые в истории добралась до полуфинала Лиги чемпионов.

Недавно Рому покинула ее легенда - Франческо Тотти. Бывший капитан не нашел общий язык с руководством. Также в Бока Хуниорс перебрался Даниэле Де Росси, однако в СМИ уже успели сообщить, что он вернется в клуб на руководящую должность в случае смены владельцем.

Ориентировочная сумма сделки - 780-790 миллионов евро.

Friedkin Group - американская компания, принадлежащая миллиардеру Томасу Фридкину.