В России уже не скучают по Союзу и хотят отменить Кубок Содружества

Кубок Содружества по футболу, завершившийся в субботу в Санкт-Петербурге, в ближайшее время может прекратить свое существование или будет трансформирован.

Об этом заявил агентству "Р-Спорт" министр спорта РФ Виталий Мутко.

Первый розыгрыш турнира состоялся в январе 1993 года и проводился ежегодно в Москве или Санкт-Петербурге.

"Я пока не могу сказать, как будет выглядеть турнир (в будущем), — сказал по телефону Мутко. - Конечно, мы думаем — или вообще его прекратить, или как-то видоизменить. Потому что он свое предназначение потерял, а участие молодежных команд — это не очень актуально. Вы же видите — основные игроки "молодежки" в составах своих клубов готовятся к сезону. Конечно, их никто в это время на турнир отпускать не будет. Он же создавался как турнир клубов стран Содружества, как ностальгия по чемпионату СССР. Сегодня вся эта ностальгия ушла, каждая страна живет по своим планам, клубы играть не хотят — большинство в это время находятся на сборах".

Напомним, что в 2014 году на Кубке Содружества сборная Украины разгромила россиян 4:0.