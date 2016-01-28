Умер знаменитый футболист киевского "Динамо" Игорь Зайцев

Сегодня, 28 января, в Киеве на 82-м году жизни скоропостижно скончался ветеран столичного "Динамо", знаменитый в прошлом футболист Игорь Иванович Зайцев. Во сне у него остановилось сердце.



Два месяца назад Зайцев благополучно перенес операцию, но в последнее время здоровье динамовца резко ухудшилось, сообщает "Динамо" от Шурика".



Игорь Зайцев родился в 1934 году в Москве, но почти вся его футбольная карьера была связана с Украиной.

Он выступал в командах ОДО (Львов), "Шахтер" (Донецк), "Авангард" (Тернополь), "Спартак" (Ивано-Франковск).

В 1960-1961 годах защищал цвета киевского "Динамо", с которым стал серебряным призером чемпионата СССР.

Играл на позиции правого нападающего, попеременно выходя в стартовом составе с Олегом Базилевичем.

Напомним, 14 января на 78-м году ушел из жизни знаменитый штангист — двукратный олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике, неоднократный чемпион мира, Европы и СССР Леонид Жаботинский