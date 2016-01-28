В Турции "Карпаты" и "Заря" уступили соперникам

В Турции на подготовительном сборе львовские "Карпаты" и луганская "Заря" сыграли первые контрольные матчи, уступив своим соперникам.

Об это пишет ТСН.

Издание уточнило, что первая команда играла с румынским "Петролул", а вторая — с болгарским "Лудогорцем", противостояния завершились со счетом 1:3 и 1:2 соответственно.

"Карпаты" открыла счет на третьей минуте, дальше забивал соперник. Все три гола "львы" пропустили во втором тайме, когда был полностью изменен состав", — отметил журналисты.

Обратим внимание, что "Заря" в начале матча с болгарами также вышла вперед. "Но во втором тайме соперник реализовал пенальти, сравняв счет, а на 87-й минуте забил победный гол", — добавило издание.

Напомним, ранее сообщалось, что в Испании киевское "Динамо" провело заключительный матч на первом предсезонном сборе, в результате которого обыграли польский "Лех" со счетом 2:0.