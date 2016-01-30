"Украинские атаманы" разгромили "Драконов" из Китая: опубликовано видео

В субботу, 30 января, "Украинские атаманы" в результате стартовой матчевой встречи шестого сезона Всемирной серии бокса (WSB) победили команду "Китайские драконы" со счетом 5:0.

Об этом пишет Укринформ.

В то же время агентство уточнило, противостояние проходило на территории города Винница.

Технические результаты поединков:

весовая категория 52 кг: Максим Фатич — Ху Цзяньгуан — 2:1;

весовая категория 60 кг: Виктор Славинский — Шань Цзюнь — технический нокаут (рассечение) во 2 раунде;

весовая категория 69 кг: Сергей Богачук — Цун Вэньбинь — технический нокаут в 3 раунде;

весовая категория 81 кг: Денис Солоненко — Ши Гоцзюнь — 3:0;

весовая категория свыше 91 кг: Виктор Выхрист — Чжибао Ван — 3:0.

Напомним, следующий поединок "Украинских атаманов" должен состояться 12 февраля на территории города Львов, там наши соотечественники сразятся с командой "Турецкие завоеватели".

Фото: vk.com/ukraineatamanspro, видео: Iurii Basiuk