"Украинские атаманы" разгромили "Драконов" из Китая: опубликовано видео

Матчевая встреча шестого сезона Всемирной серии бокса состоялась в Виннице.
В субботу, 30 января, "Украинские атаманы" в результате стартовой матчевой встречи шестого сезона Всемирной серии бокса (WSB) победили команду "Китайские драконы" со счетом 5:0.
Об этом пишет Укринформ.
В то же время агентство уточнило, противостояние проходило на территории города Винница.
Технические результаты поединков:
весовая категория 52 кг: Максим Фатич — Ху Цзяньгуан — 2:1;
весовая категория 60 кг: Виктор Славинский — Шань Цзюнь — технический нокаут (рассечение) во 2 раунде;
весовая категория 69 кг: Сергей Богачук — Цун Вэньбинь — технический нокаут в 3 раунде;
весовая категория 81 кг: Денис Солоненко — Ши Гоцзюнь — 3:0;
весовая категория свыше 91 кг: Виктор Выхрист — Чжибао Ван — 3:0.
Напомним, следующий поединок "Украинских атаманов" должен состояться 12 февраля на территории города Львов, там наши соотечественники сразятся с командой "Турецкие завоеватели".
Фото: vk.com/ukraineatamanspro, видео: Iurii Basiuk