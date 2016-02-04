"Динамо" усиливается еще одним новичком: Федорчук подписал контракт с клубом

Полузащитник Валерий Федорчук на правах свободного агента подписал контракт с киевским "Динамо".

Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

27-летний футболист ранее выступал в составах команд ФК "Львов", криворожского "Кривбасса", львовских "Карпат", луцкой "Волыни", а также днепропетровского "Днепра".

С 2008 по 2011 годы выступал за молодежную сборную Украины U-21. Вызывался Михаилом Фоменко на матчи национальной сборной Украины.

В первой половине сезона Федорчук играл за "Днепр", провел 10 матчей и забил один гол, получил три предупреждения. Также в его активе два матча в Кубке Украины.

Напомним, ранее наставник киевлян Сергей Ребров сообщал, что новичок "Динамо" Александр Яковенко заключил с чемпионами Украины краткосрочное соглашение до лета.

фото: fcdynamo.kiev.ua