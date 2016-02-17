В России решили наказать футболиста, вышедшего на матч в Стамбуле в футболке с Путиным

Российский футболист "Локомотива" Дмитрий Тарасов будет наказан клубом за то, что после матча 1/16 финала Лиги Европы снял футболку, под которой оказалась майка с изображением президента России Владимира Путина.

За свой поступок Тарасов получит дисциплинарное взыскание согласно личному контракту с ФК "Локомотив", сообщает ТАСС.

"Инициатива Дмитрия вышла неуместной и вредной как для клуба, так и для него самого", — говорится в заявлении клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что в среду, 16 февраля, в Стамбуле автобус с российскими футболистами и фанами забросали камнями.