Форвард "Днепра" заявил, что в Украине футбол умирает

На сегодня в Украине сложилась такая ситуация, при которой футбол умирает.

Об этом заявил форвард "Днепра" и сборной Украины Роман Зозуля, сообщает ТСН.

Отмечается, что футболист взял шефство над одной из днепропетровских команд по регби, отметив важность поддержки такого спорта в стране.

"У меня очень много друзей, знакомых, фанатов в этой команде. Я с ними поддерживаю отношения с тех пор, как приехал в Днепропетровск, а это уже пять лет. Знаю, что у них сейчас такая ситуация, при которой они остались без спонсора. Ребята сами, можно сказать, из последних сил выживают. А сейчас если посмотреть, то спорт в нашей стране потихоньку умирает. Не только регби, но как бы печально это не звучало, можно сказать, что и футбол умирает", — рассказал Зозуля.

Напомним, ранее сообщалось, что новым президентом Украинской премьер-лиги отчетно-выборные Общие сборы ПЛ определили Владимира Генинсона.