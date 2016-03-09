Презентована новая форма, в которой сборная Украины сыграет на Чемпионате Европы во Франции

В среду, 9 марта, в Киеве на главной футбольной арене Украины состоялось официальное представление формы сборной Украины, в которой она будет выступать в финальной части Евро-2016.

Самих футболистов не было. В роли моделей выступили послы команды на евротурнире — известные артисты и журналисты, пишет ТСН.

Они выразили надежду, что форма придаст уверенность "сине-желтым" во Франции.

Ведущими мероприятия стали пресс-атташе сборной Александр Гливинский и ведущая "Профутбола" на канале 2+2 Александра Лобода. На представление пришли президент ФФУ Андрей Павелко, главный тренер сборной Михаил Фоменко и новоиспеченный босс Премьер-лиги Владимир Генинсон. Кроме того, среди присутствующих была олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан, певица Джамала.

Напомним, ранее сообщалось, что на Евро-2016 сборная Украины может сыграть без зрителей.

Фото: tribuna.com.