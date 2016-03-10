Во Львове начался матч "Шахтер" — "Андерлехт"

Во Львове на поле "Арены Львов", на стадии 1/8 финала Лиги Европы начался матч между "Шахтером" и бельгийским "Андерлехтом".

Команды вышли на поле в следующих составах:

"Шахтер": 30. Пятов, 33. Срна, 5. Кучер, 44. Ракицкий, 31. Исмаили, 17. Малышев, 74. Коваленко, 11. Марлос, 28. Тайсон, 22. Эдуардо, 19. Феррейра

Запасные: 23. Сарнавский, 7. Веллингтон, 9. Дентиньо, 10. Бернард, 18. Ордец, 21. Гладкий, 38. Кривцов

Главный тренер: Мирча Луческу

"Андерлехт": 1. Прото, 3. Дешахт, 4. Мбоджи, 7. Нахар, 8. Баджи, 9. Суарес, 10. Прат, 14. Нейтинк, 16. Дефур, 18. Ашампонг, 99. Окака

Запасные: 33. Руф, 11. Джуричич, 17. Конте, 24. Хейлен, 28. Бюттнер, 31. Тилеманс, 93. Эзекиль

Главный тренер: Бесник Хаси

Арбитр матча — Артур Диаш (Португалия)

Ассистенты — Бертину Миранда, Руй Тавареш (оба — Португалия)

Дополнительные помощники — Жоау Пиньейру, Косме Машаду (оба — Португалия)

Четвертый арбитр — Бруну Родригеш (Португалия)

Судейский наблюдатель — Бертран Лайек (Франция)

Напомним, на предыдущей стадии турнира "Шахтер" прошел немецкий "Шальке" (ничья 0:0 во Львове и выездная победа 3:0). "Андерлехт" в 1/16 финала одолел "Олимпиакос" — для этого в ответной встрече в Пирее бельгийцам понадобилось дополнительное время.

графика: ФК "Шахтер"