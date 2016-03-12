Чемпионат Украины: "Александрия" и "Олимпик" раскатали ничью

В городе Александрия Кировоградской области состоялся матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу между одноименной командой и донецким "Олимпиком", который завершился со счетом 0:0.

Об этом пишет football.ua.

В то же время издание уточнило, что игра проходила на КСК "Ника", последний клуб большую ее часть провел в меньшинстве.

"За весь матч "Александрия" не нанесла ни одного удара в створ ворот "Олимпика" — все восемь ударов были неточными", — отметили журналисты.

"Александрия" — "Олимпик" 0:0

"Александрия": Новак, Путраш, Запорожан, Чеботаев (Микицей, 36), Шендрик, Басов, Таргамадзе, Банада (Полярус, 77), Леонов (Козак, 46), Пономарь, Кулиш;

"Олимпик": Махарадзе, Немчанинов, Федорив, Петров, Парцвания, Гошкодеря (Борзенко, 67), Моха, Поступаленко (Гришко, 25), Огиря, Драченко, Матяж (Степанюк, 78);

Предупреждения: Чеботаев, Гришко, Таргамадзе, Огиря, Федорив;

Удаления: Петров, 22 (прямая красная).

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове киевское "Динамо" обыграло местные "Карпаты" со счетом 2:1. Узнать больше о матче, а также посмотреть видео голов можно здесь.

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