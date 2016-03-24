Матч между сборными Украины и Кипра: названы стартовые составы

В четверг, 24 марта, в Одессе состоится товарищеский матч между сборными Украины и Кипра по футболу, названы стартовые составы команд.

Об этом пишет football.ua.

Издание уточнило, что игра пройдет на стадионе "Черноморец", ее начала запланировано на 21:00, а следить за ней будет арбитр из Израиля Орель Гринфилд.

Стартовые составы сборных:

Украина: Бойко, Федецкий, Кучер, Путивцев, Шевчук, Ярмоленко, Ротань, Степаненко, Гармаш, Гусев, Зозуля;

Запасные: Пятов, Н. Шевченко, Сидорчук, Кравец, Тимощук, Селин, Будковский, Петряк, Каменюка, Коваленко, Малышев, Караваев.

Кипр: Панайи, Досса Жуниор, Деметриу, Митидис, Харамбидис, Александру, Макридис, Лабан, Эфрем, Артиматас, Лайифис;

Запасные: Гиоргаллидис, Михаэль, Меркис, Энглезу, Экономидис, Сотириу, Кирьяку, Христофору, Кастанос, Макрис, Николау.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший форвард сборной Украины по футболу — Андрей Шевченко — стал одним из помощников ее главного тренера Михаила Фоменко, и будет принимать участие в подготовке команды к Евро-2016.