Лучший бомбардир в истории чемпионатов Украины завершил карьеру

Бывший нападающий киевского "Динамо" Максим Шацких объявил о завершении свой карьеры игрока.

Теперь Шацких будет работать в киевском клубе в должности тренера клубной академии, рассказал он Footboom.com.

Теперь Шацких будет помогать Виталию Косовскому в работе с командой "Динамо" 1999 года рождения.

"Пока никого не возглавляю, а буду лишь помогать возрасту, где тренирует Виталий Косовский. Я только начинаю потихоньку вникать в это дело. Давно думал о тренерской работе. Однако сейчас, получив микротравму, окончательно решил, что пора уже переходить на другую деятельность. Пока буду смотреть, обучаться и набираться опыта", — сказал Шацких.

"У меня такая травма паха, что надо оперировать. Всю карьеру поиграл, и подобные болячки обходили стороной. Были микротравмы, но они обходились без операций. А смысл сейчас оперироваться, если на данный момент каких-либо конкретных вариантов нет?

Если ждать вариантов, то это аж до лета, когда окно в Азии открывается. В Азию можно было б еще поехать. Однако конкретики не было никакой. Если бы она была, то можно было бы и прооперироваться. А так, жить мне травма не мешает, двигаться тоже, поэтому было принято такое решение", — отметил Шацких.

Отметим, что Шацких является рекордсменом чемпионатов Украины по забитым голам, на его счету 124 забитых мяча.

Напомним, в 2013 году Шацких, заявил, что получил украинское гражданство.