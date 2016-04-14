Опубликованы восемь изменений, внесенные в правила футбола

В международные футбольные правила внесены некоторые изменения, которые опубликованы на официальном сайте IFAB (Международного совета футбольных ассоциаций).

Отмечается, что именно IFAB отвечает за правила игры. Новые правила будут действовать с сезона 2016/17, сообщает УНИАН.

В новой редакции правил зафиксированы такие изменения:

1. Арбитр имеет право удалить игрока еще до начала матча. Если заявка на матч уже подана, то этот игрок должен быть заменен на другого — команда сыграет в полном составе, но удаленный игрок исключается из стартового состава. Если заявка на матч еще не подана, то игрок исключается из заявки.

2. При определении положения вне игры не учитывается положение рук. Это правило распространяется и на вратарей.

3. Желтой карточкой должна наказываться только игра рукой, которая прервала опасную атаку, которая могла стать голевой.

4. За удар по голове в неигровом эпизоде футболист должен получить красную карточку. Если контакт был незначительным, то удалять игрока не стоит.

5. Штрафной удар назначается, если представители команды оскорбляют своих соперников, судей и запасных футболистов.

6. Нарушения за пределами поля караются штрафными с боковой линии, если оно произошло за лицевой линией штрафной площади, то назначается пенальти.

7. "Фол последней надежды" в штрафной площадке будет караться желтой карточкой, если он был неумышленным.

8. Отныне удар от ворот нужно наносить по неподвижному мячу, а после выполнения удара соперник не может касаться мяча до того, как его коснется игрок команды, которая выбивает мяч от ворот.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-президент Гондураса рассказал о коррупции в ФИФА.