Жеребьевка Лиги Европы: "Шахтер" встретится с испанской "Севильей"

Состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, в полуфинале донецкий "Шахтер" встретится с испанской "Севильей"(ESP), а "Вильяреал" — "Ливерпулем".

Добавим, что первые полуфинальные поединки должны состояться 28 апреля. Ответный матч — 5 мая.

Напомним, сегодня состоялась жеребьевка Лиги чемпионов. В полуфинале мадридский "Реал Мадрид" сыграет с "Манчестер Сити", а мадридский "Атлетико" — с мюнхенской "Баварией".