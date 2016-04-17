Во Львове "Шахтер" с разгромным счетом победил "Олимпик", видео голов

В воскресенье, 17 апреля, во Львове в рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги состоялся матч между донецкими командами "Шахтер" и "Олимпик", который завершился со счетом 3:0.

Об этом пишет УНИАН.

В то же время издание football.ua уточнило, что игра проходила на стадионе "Арена Львов".

"На 46-й минуте счет точным ударом открыл Нем, на 83-й Марлос реализовал пенальти, а на 90-й еще один гол забил Эдуардо", — отметили журналисты.

"Шахтер" — "Олимпик" 3:0

Голы: Нем, 46, Марлос, 83 (с пенальти), Эдуардо, 90;

"Шахтер": Пятов, Кобин, Ордец, Кривцов, Шевчук, Степаненко, Малышев, Нем (Марлос, 71), Бернард (Тайсон, 71), Дентиньо, Гладкий (Эдуардо, 46);

"Олимпик": Махарадзе, Парцвания, Гришко, Петров, Немчанинов, Гошкодеря, Огиря (Доронин, 68), Моха, Танчик (Драченко, 60), Поступаленко (Степанюк, 85), Матяж;

Предупреждения: Степаненко — Петров, Гошкодеря, Поступаленко.

Видео гола Нема

Видео гола Марлоса

Видео гола Эдуардо

Напомним, ранее в Луцке состоялся матч между местной "Волынью" и львовскими "Карпатами", он завершился со счетом 0:0. Видео ключевых моментов противостояния можно посмотреть здесь.

Видео: Harun Mete, EARLY GOAL