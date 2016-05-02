Надеюсь, у них хватит ума. Фоменко опасается конфликта Ярмоленко и Степаненко в сборной

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко надеется, что Андрей Ярмоленко и Тарас Степаненко не перенесут клубный конфликт в национальную команду.

Об этом он заявил, комментируя конфликт двух футболистов, возникший на матче "Шахтер" — "Динамо", сообщает Depo.ua.

"Если они будут разбираться между собой, некогда же будет делом заниматься. Они прекрасно это понимают. Я надеюсь, что у ребят хватит ума для того, чтобы это не вылезало в составе сборной. Нам придется длительное время находиться всем вместе, готовиться к матчам. Чтобы не пропало дело, придется все это убирать. А за них это никто не сделает", — сказал Фоменко.

Напомним, ранее известный украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал ненормативную лексику капитана донецкого "Шахтера" Дарио Срны в адрес чемпионов Украины киевского "Динамо".