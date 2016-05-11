Уехавший из России нападающий Селезнев нашел себе новый клуб

Покинувший российскую "Кубань" украинский форвард Евгений Селезнев нашел себе новый клуб.

Об этом он рассказал в телефонном разговоре с "Футбол NEWS".

Отмечается, что заключить контракт с новой командой Селезнев пока не может. Он ожидает документы из краснодарской "Кубани".

При этом историю с обвинениями в сдаче матчей Селезнев назвал выдумкой журналистов. По словам футболиста, причины расторжения контракта другие — внутренний конфликт в команде.

Кроме того, Селезнев подтвердил, что за все время в "Кубани" не получил ни копейки.

Напомним, ранее нардеп Береза объяснил, почему из сборной нужно выгнать Селезнева и двух игроков "Шахтера".