Сепары недопустимы. Береза объяснил, почему из сборной нужно выгнать двух игроков "Шахтера"

Из сборной Украины надо выгнать игроков донецкого "Шахтера" Ярослава Ракицкого, Тараса Степаненко и игрока российской "Кубани" Евгения Селезнева.

Об этом народный депутат Украины Борислав Береза написал в своем Facebook.

"Если футболист не хочет исполнять гимн моей страны перед матчами чемпионата или национальной сборной Украины, то я не хочу видеть этого футболиста в составе сборной. И никакими оправданиями, что он нужен сборной меня не переубедить. Может и хороший защитник Ракицкий, но в сборной Украины по футболу должны играть не только граждане де-юре, но и де-факто. А тело, отказывающееся петь гимн сборной на официальных матчах по факту не гражданин.

Мне не нужны победы ценой предательства. Сепары в сборной недопустимы. Каждый футболист, играющий в сборной, должен для себя сделать выбор — он гражданин, которому досталась почетная возможность защитить спортивную честь Украины или просто за счет сборной он хочет поднять свою стоимость", — написал Береза.

"Хочешь зарабатывать деньги в России — это твой выбор, но о сборной забудь. Захотел Селезнев играть в России — это его выбор, но мой выбор не видеть его в сборной. И решение тренера сборной Фоменко, не приглашать его, я полностью поддерживаю. Если футболист ездит отдыхать в оккупированный Крым и оправдывает свои действия тем, что у него там имущество, то у меня возникает вопрос, а как он зарегистрировал свою недвижимость? Ведь согласно требованию оккупационных властей он обязан был зарегистрировать эту недвижимость в новых оккупационных структурах? Зарегистрировал? Нет вопросов — это его выбор, но продолжать ездить в оккупированный Крым, постоянно не живя там, оставляя там деньги, с моральной точки зрения не правильно. Но это его выбор. Как и провоцировать украинских болельщиков на агрессию", — подчеркнул нардеп.

"Тарас Степаненко предпочитает отдыхать в оккупированном Крыму? Вот и сможет отдохнуть там в июне в то время, как украинская сборная будет играть на Евро 2016 во Франции. Это его выбор. Игра в сборной поднимает престиж и стоимость игрока. Это почетная возможность войти в историю или засветить себя перед селекционерами всего мира. И если некоторым футболистам принципиально не петь гимн, играть в России или ездить отдыхать в оккупированный Крым, то для меня принципиальный вопрос, что бы этих "принципиальных" в сборной не было", — считает он.

"Тем, кто скажет, что не стоит смешивать спорт и политику я отвечу, что это иное. Это не политика, а вопрос выживания нации. Манкурты, отступники и предатели - это раковая опухоль, которую не вылечить, а значит их нужно просто отсечь и исключить из всех процессов на которые имеют право лишь те, для кого Украина действительно превыше всего. Всем надо сделать выбор, кто они и что для них принципиально. Победить можно только так. И на поле боя и на футбольном поле", — добавил Береза.

Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко прокомментировал драку между игроками "Шахтера" и "Динамо".