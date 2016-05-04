Сепары недопустимы. Береза объяснил, почему из сборной нужно выгнать двух игроков "Шахтера"

4 мая 2016, 16:23

Степаненко предпочитает отдыхать в Крыму? Вот и сможет отдохнуть там в июне в то время, как украинская сборная будет играть на Евро 2016 во Франции.

Ракицкого предлагают выгнать из сборной

Из сборной Украины надо выгнать игроков донецкого "Шахтера" Ярослава Ракицкого, Тараса Степаненко и игрока российской "Кубани" Евгения Селезнева.

Об этом народный депутат Украины Борислав Береза написал в своем Facebook.

"Если футболист не хочет исполнять гимн моей страны перед матчами чемпионата или национальной сборной Украины, то я не хочу видеть этого футболиста в составе сборной. И никакими оправданиями, что он нужен сборной меня не переубедить. Может и хороший защитник Ракицкий, но в сборной Украины по футболу должны играть не только граждане де-юре, но и де-факто. А тело, отказывающееся петь гимн сборной на официальных матчах по факту не гражданин.

Мне не нужны победы ценой предательства. Сепары в сборной недопустимы. Каждый футболист, играющий в сборной, должен для себя сделать выбор — он гражданин, которому досталась почетная возможность защитить спортивную честь Украины или просто за счет сборной он хочет поднять свою стоимость", — написал Береза.

"Хочешь зарабатывать деньги в России — это твой выбор, но о сборной забудь. Захотел Селезнев играть в России — это его выбор, но мой выбор не видеть его в сборной. И решение тренера сборной Фоменко, не приглашать его, я полностью поддерживаю. Если футболист ездит отдыхать в оккупированный Крым и оправдывает свои действия тем, что у него там имущество, то у меня возникает вопрос, а как он зарегистрировал свою недвижимость? Ведь согласно требованию оккупационных властей он обязан был зарегистрировать эту недвижимость в новых оккупационных структурах? Зарегистрировал? Нет вопросов — это его выбор, но продолжать ездить в оккупированный Крым, постоянно не живя там, оставляя там деньги, с моральной точки зрения не правильно. Но это его выбор. Как и провоцировать украинских болельщиков на агрессию", — подчеркнул нардеп.

"Тарас Степаненко предпочитает отдыхать в оккупированном Крыму? Вот и сможет отдохнуть там в июне в то время, как украинская сборная будет играть на Евро 2016 во Франции. Это его выбор. Игра в сборной поднимает престиж и стоимость игрока. Это почетная возможность войти в историю или засветить себя перед селекционерами всего мира. И если некоторым футболистам принципиально не петь гимн, играть в России или ездить отдыхать в оккупированный Крым, то для меня принципиальный вопрос, что бы этих "принципиальных" в сборной не было", — считает он.

"Тем, кто скажет, что не стоит смешивать спорт и политику я отвечу, что это иное. Это не политика, а вопрос выживания нации. Манкурты, отступники и предатели - это раковая опухоль, которую не вылечить, а значит их нужно просто отсечь и исключить из всех процессов на которые имеют право лишь те, для кого Украина действительно превыше всего. Всем надо сделать выбор, кто они и что для них принципиально. Победить можно только так. И на поле боя и на футбольном поле", — добавил Береза.

Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко прокомментировал драку между игроками "Шахтера" и "Динамо".

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
сборная Степаненко Селезнев Береза Ракицкий
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
23:52
В Белом доме рассказали, что за письмо передал Трамп Путину
23:37
Возле КПВВ "Марьинка" на мине подорвался украинский пограничник
23:25
Жертвами ДТП в июле стали 19 детей - Нацполиция
23:23
В Форосе чиновники сымитировали открытие станции скорой помощи: опубликованы красноречивые фото Фото
22:59
Венесуэльский оппозиционер признался в организации атаки на Мадуро
22:53
США введут санкции против России из-за отравления Скрипалей
22:40
В Казахстане запретили трансляцию 88 иностранных телеканалов
22:27
В Одессе с угрозами отменили выступление нобелевского лауреата Алексиевич
22:02
Беллуччи показала пышную грудь в корсете: архивное фото впечатляет
21:58
МИД РФ снова назвал НАТО "бесполезным блоком"
21:28
Гейтс заявил, что "Оппозиционный блок" должен Манафорту 2,4 млн долларов
21:24
Умер тележурналист Михаил Лещинский
20:54
Покушение на Гандзюк: установлено место покупки кислоты и ее состав
20:18
В Сумах пропали вдова и дочь убитого экс-депутата Жука
20:18
В России из-за санкций обвалился рубль
19:51
Херсон страдает от токсического запаха из-за тонн птичьего помета в пригороде
19:27
Из-за автокефалии УПЦ российские священники остались без шенгенских виз – ВВС
19:15
“Знойная девчонка”. В Сети расхвалили фото Насти Каменских без макияжа
18:56
Протрамповского сенатора обвинили в торговле инсайдом - Bloomberg
18:54
Путин боится только одного — западные СМИ
18:46
"Они там окончательно е*нулись?". В Киевсовете решили потратить 140 млн гривень на табло в метро Фото
18:33
Порошенко сделал своему сыну подарок ценой в 10 миллионов гривень
18:19
На севастопольском кладбище обнаружили надгробный памятник Януковича-младшего Видео
17:49
В Херсонской области полковник полиции катался по заповеднику и стрелял в егеря Видео
17:35
Генерал-разведчик рассказал о новой стратегии России
17:34
В Чернигове посреди дороги полыхнула маршрутка, опубликованы фото Фото
16:59
Удар, операция в Москве. Стало известно, как себя чувствует звезда фильма "Такси"
16:57
Тимошенко лидирует в президентской гонке, а Порошенко по-прежнему "пасет задних" - соцопрос
16:36
Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Светлана Алексиевич попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
"Выстрелили в спину": Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять