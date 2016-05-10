Ничего не платили. Агент объяснил, почему Селезнев ушел из "Кубани"

Украинский нападающий российской "Кубани" Евгений Селезнев за три месяца контракта с клубом не получал зарплату.

Об этом рассказал агент нападающего Вадим Шаблий в комментарии Sovsport.ru.

Он заявил, что Селезневу не выплатили причитающуюся сумму по контракту, а также не заплатили подъемные.

"Пока вообще ничего не выплатили", — заявил Шаблий.

Издание также уточняет, что конфликт между Селезневым и клубом "Кубань" разгорелся после того, как руководство клуба обвинило его в сдаче матча. Речь идет об игре с "Мордовией" (1: 2).

Сообщается, мол после матча, в котором "Кубань" проиграла прямому конкуренту в борьбе за выживание, между Селезневым и одним из руководителей клуба состоялся разговор на повышенных тонах.

Во время разговора в адрес Селезнева якобы были высказаны обвинения в сдаче матча "Мордовии". Сейчас, по данным российских СМИ, Селезнев не состоит в расположении клуба и требует расторжения договора. В клубе не комментируют ситуацию.

Напомним, ранее нардеп Береза объяснил, почему из сборной нужно выгнать Селезнева и двух игроков "Шахтера".