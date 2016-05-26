Майк Тайсон о Фьюри: разве "мешок" смог бы победить Владимира Кличко

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон заявил, что ему нравится нынешний чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBO Тайсон Фьюри.

Об этом он рассказал в интервью Sky Sports, сообщает boxingnews.com.ua.

"Я сейчас не смотрю бои, разве что Тайсона Фьюри, которого назвали в честь меня. Все говорят: "о, да он же "мешок", но мне он нравится. Тот факт, что кто-то назвал сына в честь меня, после всех этих отвратительных вещей, через которые я прошел... Да, мне он нравится.

К тому же, Фьюри — единственный, кто смог победить Владимира Кличко в его 23-х защитах титула. Все эти, как ожидалось, крутые, отличные бойцы не смогли, а он смог. Он выиграл у него, и что вы скажете после этого? Что парень, который побил величайшего супертяжа последних 15-ти лет, "мешок"?", — сказал Майк Тайсон.

Напомним, в Дюссельдорфе (Германия) Владимир Кличко провел 12-раундовый бой с Тайсоном Фьюри и проиграл по очкам, не сумев отстоять свои титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО и IBO. В начале июля между ними запланирован матч-реванш.