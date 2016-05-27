В "Шахтере" назвали дату представления нового тренера

Гендиректор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что новый главный тренер "горняков" будет официально представлен 1 июня.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Футбол 1", пишет УНИАН.

Агентство уточнило, что в клубе имя специалиста пока что держат в секрете.

"В понедельник (30 мая — ред.) он приезжает в Киев, во вторник вы о нем узнаете, а в среду мы сделаем пресс-конференцию", — отметил управленец.

Напомним, ранее главным тренером "Шахтера" был Мирча Луческу, он занял соответствующий пост 18 мая 2004 года, а спустя 12 лет и три дня ушел в отставку в статусе лучшего и самого титулованного специалиста в украинском футболе.