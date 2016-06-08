Стало известно, когда Усик может побороться за титул чемпиона мира

В сентябре на территории Польши Интерконтинентальный чемпион по версии WBO в тяжелом весе украинец Александр Усик может побороться за титул чемпиона мира по этой же версии с его обладателем поляком Кшиштофом Гловацким.

Соответствующие сведения "Главреду" сообщили в K2 Promotions Ukraine.

В то же время агентство уточнило, что возможными датами проведения поединка являются 10 и 17 сентября, однако точное число станет известно в начале июля.

"Мы сделали все, что от нас зависело, предложив поляку беспрецедентный на сегодня гонорар в 500 тыс. долларов, но чемпиона это не устроило", — отметил гендиректор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк.

По его словам, "поэтому с его промоутером Анджеем Василевски принялись искать компромисс". "Результатом наших усилий стала договоренность о совместной организации поединка в Польше 10 или 17 сентября", — добавил он.

Напомним, ранее в Киеве состоялся в бой за титул Интерконтинентального чемпиона по версии WBO в тяжелом весе между Александром Усиком и кубинцем Педро Родригесом, который украинец выиграл нокаутом. Узнать больше о поединке можно здесь.