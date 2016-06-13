Германия — Украина: машина всегда остается машиной, довольный Лев и надежды Фоменко

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко и наставник сборной Германии Йоахим Лев прокомментировали игру своих команд на Евро-2016. В поединке первого тура украинцы уступили немцам — 0:2.

По мнению тренера украинцев, немецкая команда — "это машина. В составе этой команды большое количество индивидуально сильных исполнителей. Никаких сюрпризов не было. Ребята понимали, с кем придется играть, и старались. Но машина всегда остается машиной", пишет Террикон.

"Мы сами понимаем, что это был за матч. Теперь это уже история. Нужно двигаться дальше. Готовиться, восстанавливать ребят, чтобы они отошли в первую очередь в психологическом плане. Хорошо, что получили мало желтых карточек. Думаю, ребята понимают, что за матчи их ожидают. Именно в них будет решаться, выйдет сборная из группы или нет", — говорит Фоменко.

В свою очередь главный тренер сборной Германии Йоахим Лев, не скрывал своего удовлетворения после победы над Украиной, но признал, что в первом тайме его команда имела серьезные трудности.

"У сборной Украины сильная защита, сильные игроки оборонительного плана. Но, считаю, мы заслужили победу, поскольку доминировали во втором тайме. Кроме того, мы создали сегодня много голевых моментов. Темп игры был довольно высоким, но мы подготовились к этому матчу как следует, и сумели эффективно действовать, несмотря на то, что сборная Украины играла очень быстро.

Это был интенсивный и быстрый матч. В первом тайме у нас были небольшие проблемы в атаке, мы теряли мяч, и позволяли противнику контратаковать. А когда у нас были возможности, то мы не проводили быстрых контратак. Во второй половине мы сыграли очень хорошо. У нас была резкость и хорошее движение мяча. Я думаю, что мы доминировали, но это было не так просто против хорошей обороны украинцев. Мы нашли решение проблемы, и в целом я очень доволен", — сказал Лёв.

Напомним, сборная Польши минимально обыграла ирландцев на Евро-2016, а сборная Хорватии победила турков со счетом 1:0.