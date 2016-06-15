Результаты Евро-2016 предсказывает 115 килограммовая свинка Люсьена

На территории Днепровского музея "Машина времени" в одном из вольеров свинка Люсьена предсказывает исход матчей Евро-2016.

Об этом сообщает КП в Украине.

Каждый день в 12.00 накануне игры Люсьене предоставляют право выбора: две миски с комбикормом, на которые нанесены флаги играющих в этот день команд. Необычный оракул дала два точных предсказания, предсказав победу Франции нам Румынией и ничью между Англией и Россией.

Люсьене чуть больше года, предсказательница в полном расцвете сил и прекрасной форме: весит 115 килограмм (ее порода может достигать 170 кг.), так что она стройная. Но при этом с щечками и хорошим аппетитом.

Между тем Люсьена ошиблась в предсказании исхода игры между Украиной и Германией, выбрав патриотичную миску с желто-голубым флагом.

"Люсьена поступила как настоящая украинская свинья, патриотично и правильно. На самом деле мы понимали — нам бы ничеечку! — смеется смотритель свиньи Михаил Прудников. — Но мы всеми силами "колдовали" на победу нашей сборной".

Тем не менее, в Днепропетровске все по-прежнему верят в успех украинской сборной.

Напомним, сборная Исландии вырвала ничью у португальцев.