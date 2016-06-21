Маркевич уходит из "Днепра"

Главный тренер "Днепра" Мирон Маркевич покидает клуб.

Об этом рассказал сам наставник, пишет ТСН.

"В "Днепре" мне не платят 11 месяцев, поэтому я ухожу из клуба. Оттуда могут уйти все игроки, останется только молодежь. Сейчас я живу во Львове и жду предложения. Полтора месяца назад я общался с "Галатасараем", но сейчас контакт потерян.

Маркевич также рассказал, почему не хочет быть главным тренером национальной сборной.

Сборная Украины? Я там уже работал, не хочу входить в одну реку дважды. Сборную наверняка возглавит Шевченко", — говорит Маркевич, пишет издание "eurosport.onet.pl".

Главный тренер "Днепра" Мирон Маркевич платил своим подопечным из собственного кармана.

Напомним, Маркевич возглавил "Днепр" летом 2014 года и вывел команду в финал Лиги Европы, где она проиграла "Севилье".