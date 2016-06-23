Владимир Кличко сравнил Фьюри с Гитлером

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко считает, что заявления победившего его британца Тайсона Фьюри напоминают высказывания лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Об этом он рассказал журналистам в австрийском Гоинге, пишет Boxing News со ссылкой на данные Boxing Scene.

В то же время наш соотечественник выразил мнение, что спортсмен является имбецилом.

"Сначала он говорил обидные вещи о женщинах, затем перекинулся на геев, а теперь уже взялся за евреев — его высказывания напоминали Адольфа Гитлера", — отметил украинский боксер.

Напомним, в Дюссельдорфе (Германия) Владимир Кличко провел 12-раундовый бой с Тайсоном Фьюри и проиграл по очкам, не сумев отстоять свои титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО и IBO. В начале июля между ними запланирован матч-реванш.